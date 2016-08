Grozljivka na Gorenjskem: povozil je otroka

RADOVLJICA – Na območju Radovljice se je v četrtek popoldne na kmetijski površini poškodoval otrok, poročajo gorenjski policisti.

O dogodku policisti še zbirajo obvestila, do zdaj pa so ugotovili, da je čez otroka pri majhni hitrosti zapeljal traktorski priključek, ki je bil pripet na traktor, in ga huje poškodoval.

S kraja ga je odpeljal helikopter nujne medicinske pomoči. Njegovo življenje ni ogroženo.