Grozljiv zdrs: padel je pet metrov v globino

KAMNIK – Ob 14.57 je na območju poslovno industrijskega objekta na Kovinarski cesti v Kamniku oseba zdrsnila z lestve in padla okoli pet metrov v globino, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Kamnik so s tehničnim posegom rešili nogo poškodovanca, ki je ostala ukleščena med lestveniki in ga predali v oskrbo reševalcem NMP Kamnik, ki so ga oskrbeli na kraju dogodka in ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti.