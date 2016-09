Grozljiv sobotni napad: sredi dneva jo je skušal zadaviti

SLOVENSKA BISTRICA – Policisti PP Slovenska Bistrica so skupaj s kriminalisti policijske uprave včeraj v popoldanskem času obravnavali kaznivo dejanje poskusa umora, osumljen pa je moški, star 55 let, stanujoč v Slovenski Bistrici.

Napadalec je pred lokalom v okolici Slovenske Bistrice fizično napadel svojo prijateljico in jo poskušal zadaviti. Dokončno dejanje mu je preprečil moški, ki je bil tedaj v bližini. Po dejanju je osumljenec pobegnil, vendar se je kasneje sam zglasil na policijski postaji.

V zvezi z dejanjem še vedno poteka kriminalistična preiskava, v kateri se ugotavljajo dejstva in okoliščine, ki so privedle do dogodka, ki bi se lahko končal tragično.

Oškodovanka je bila prepeljana v UKC Maribor, kjer ji je bila nudena ustrezna zdravniška pomoč in ni v smrtni nevarnosti.