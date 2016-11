Grozili, policisti so ukrepali

MURSKA SOBOTA – V ponedeljek so policisti v Pomurju obravnavali eno kaznivo dejanje, tri prometne nesreče, v katerih se je pet oseb lažje poškodovalo, šest kršitev javnega reda in miru, dve poškodovanji vozil na parkirnem prostoru ter tri primere povoženja divjadi.

Na področju kriminalitete so lendavski policisti obravnavali kaznivo dejanje grožnje.

Javni red in mir je bil kršen petkrat v zasebnem prostoru in enkrat na javnem kraju. Kršitelji so se ob intervencijah policistov pomirili.