Grozili, goljufali, poškodovali bankomat

MURSKA SOBOTA – Na področju kriminalitete so lendavski policisti v četrtek obravnavali kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti in poškodovanje bankomata, murskosoboški tatvino v trgovini in poškodovanje tuje stvari, radgonski kaznivo dejanje grožnje in goljufijo, policisti PPIU Murska Sobota pa kaznivo dejanje ponarejanja listin.