Grozil ženi, policisti so mu napisali kazen

KOPER – V torek ob 14.06 je koprske policiste poklicala ženska in povedala, da ji grozi mož, ki ima izrečen ukrep prepovedi približevanja. Policisti so ga izsledili in ugotovili, da dejansko krši ukrep prepovedi približevanja.

Kljub večkratnemu ukazu policistov, naj zapusti stanovanje na določeno razdaljo, tega ni storil, zato so mu odredili pridržanje. Ker se je upiral, so policisti uporabili prisilna sredstva. Izdan mu je bil plačilni nalog.