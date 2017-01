Grozil z ukradeno pištolo, med preiskavo policisti našli vse to

LJUBLJANA – Bežigrajski policisti so 21. decembra 2016 posredovali zaradi prijave nasilja v družini, pri čemer je osumljeni grozil z orožjem. Osumljenca so policisti prijeli in privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz PU Ljubljana.

Med postopkom so ugotovili, da je bilo orožje, s katerim je grozil, odtujeno pri vlomu v stanovanjsko hišo na območju Ljubljane. V nadaljevanju so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo in zasegli več predmetov, za katere obstaja verjetnost, da so bili pridobljeni s kaznivim dejanjem oziroma da izvirajo iz kaznivih dejanj vlomov v stanovanjske hiše in stanovanja na območju Ljubljane in okolice (Medvode, Kamnik, Domžale).

Večina predmetov, ki so jih zasegli med hišno preiskavo, je bila vrnjenih oškodovancem. Nekaj jih na svoje lastnike še čaka na PP Ljubljana Bežigrad. Če oškodovanci prepoznajo svoje predmete, naj pokličejo Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na številko 01 589 60 00.

Predmeti, ki čakajo svoje lastnike, so:

1. črna škatlica z napisom Aurum, v kateri so srebrni uhani s kamenčki (zvezdice),

2. prstan iz bele kovine Pianegonda,

3. škatlica Sten Time, v kateri so uhani s kamenčki – okrogli,

4. modra škatlica z napisom Aurum, v kateri sta dva manšetna gumba iz bele kovine,

5. črn etui z digitalnim fotoaparatom oranžne barve znamke Praktica SN-a7a030536,

6. škatla z naboji z napisom 25 Cartridges .32 Auto pistol GECO,

7. eutui bež barve s sončnimi očali Maxmara,

8. prozoren etui s sončnimi očali GF FERRE in krpo za očala – optika Anja,

9. prazen črn nabojnik z oznako 7.65 mm.