Grozi mu osem let zapora

KRANJ – Po sedmih mesecih, v katerih se je zvrstilo skoraj 30 obravnav, na njih pa je bilo zaslišanih okoli 80 prič, bo na kranjskem sodišču predvidoma prihodnji teden sodnica Marjeta Dvornik izrekla sodbo Metiju Plavi. Obtožnica 37-letniku očita, da je izsiljeval šenčurskega podjetnika in kmeta Aleša Šterna, od katerega je po mnenju tožilstva v petih letih izmolzel 1,34 milijona evrov. Obramba že od začetka vztraja, da obtoženi ni kriv.

Tožilka je za Metija Plavo predlagala najvišjo zagroženo kazen, obramba pričakuje oprostilno sodbo.

Tako je zagovornik obtoženega, odvetnik Mitja Sever, tudi v zaključni besedi poudaril, da kaznivo dejanje ni dokazano. Kot je dejal, obtožnica ne omenja niti enega datuma, ko naj bi obtoženi Šternu izročil denar. Prav tako je opozoril, da se znesek, ki naj bi ga izsiljevani izročil, nenehno spreminja in niha za več sto tisoč evrov. »Obtoženi vztraja, da je s Šternom sodeloval in mu posojal denar. Štern mu je vračal denar, le zadnjih 250.000 evrov mu ni vrnil,« je prepričana obramba, ki pričakuje oprostilno sodbo.

Ker tožilstvo meni drugače, je okrožna državna tožilka Polona Košnjek za obtoženega predlagala najvišjo zagroženo kazen, osem let zapora. Tri ure in pol je trajal njen zaključni govor. V njem je poudarila, da dokazi, ki so jim na sodišču prisluhnili v zadnjih mesecih, potrjujejo navedbe v obtožnici. Prepričana je, da je Plava izsiljeval, bil nasilen in grozil. Ne verjame, da je obtoženi posojal evre kmetu iz Šenčurja, ki so ga novinarji zaradi sodobnega hleva poimenovali kar robokmet.

Še to, policisti, ki so lani na novinarski konferenci predstavili nekatere podrobnosti o milijonskem izsiljevanju, so sprva omenjali šest oseb, nato pa sta bili obtožnici spisani zoper dvojico. Medtem ko je Meti Plava vseskozi zanikal, da bi izsiljeval, se je soobtoženi Uroš Kepic na sodišču pokesal in priznal, da je storil očitano mu kaznivo dejanje. Dosodili so mu leto in štiri mesece pogojne kazni.