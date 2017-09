Groza: profesor (74) v glasbeni šoli spolno napadel 13-letnico

NOVO MESTO – Deklica je bila stara komaj 13 let, on pa ugleden učitelj in glasbenik pri sedemdesetih. Dekletce, željno glasbenega znanja, je hodilo k uram inštrumenta, a tam je bilo deležno nenavadnih prijemov, pravzaprav spolnih napadov, o katerih je iz strahu in morda tudi sramu leto in pol molčalo. Z odporom je hodila na učne ure, enkrat pa ji je bilo dovolj – zaupala se je staršem, ti so se takoj obrnili na ravnatelja glasbene šole, ki je, šokiran nad odkritjem, nemudoma sedel v avto in se odpeljal na Policijsko upravo Novo mesto. Stekel je kazenski postopek, sodni epilog pa je doživel šele pred dnevi. Štiriinsedemdesetletni učitelj je dejanja priznal, obsojen je bil na pogojno kazen.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«