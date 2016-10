Groza: peška je po trčenju padla

LJUBLJANA – Policisti Postaje prometne policije Ljubljana obravnavajo prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, ki se je zgodila 13. oktobra ob 15.30 v križišču Drenikove in Verovškove ulice v Ljubljani.

Do zdaj je znano, da naj bi do nesreče prišlo na območju zaznamovanega prehoda za pešce. V trčenju sta bili udeleženi peška in voznica osebnega avtomobila daewoo lanos, ki je pripeljala z njene leve strani in vanjo trčila. Peška je po trčenju padla in se hudo telesno poškodovala.

Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče policija prosi vse, ki o tem kaj vedo, da informacije sporočijo na Postajo prometne policije Ljubljana, Grič 56 (01 583 88 20) ali pokličejo interventno številko 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.