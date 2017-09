Groza na Ptuju: dve hiši v ognju, gasilcu morali pomagati

PTUJ – Za ptujskimi prostovoljnimi gasilci je težka noč. Vodja izmene Miran Klemen poroča, da so bili okoli 1. ure policisti PP Ptuj obveščeni, da sta zagoreli stanovanjski hiši na območju Ptuja.

Štiri izselili, enemu pomagali

Gasilci so požar omejili in pogasili, zaradi požara pa so morali štiri stanovalce izseliti in jih začasno preseliti v drug bivalni objekt.

Med gašenjem so morali reševalci nuditi zdravniško pomoč enemu gasilcu, ki ni utrpel telesnih poškodb.

Policisti še opravljajo ogled kraja požara. Nastala naj bi materialna škoda v višini 100.000 evrov. Vzrok ni znan.

Uro kasneje, okoli 2. ure, so bili policisti PP Ptuj obveščeni, da je v okolici Ptuja zagorelo v šotoru, kjer so bili spravljeni bale sena ter silaže in traktorski priključki.

Policisti še opravljajo ogled kraja požara in ugotavljajo vzrok. Po prvih zbranih obvestilih naj bi nastalo za okoli 100.000 evrov materialne škode.