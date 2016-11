Grosupeljski policisti zaplenili skoraj 30 kilogramov štorovk

GROSUPLJE – V četrtek so grosupeljski policisti imeli v postopku voznika VW golfa, v vozilu pa sta bila še dva potnika. Pri pregledu vozila je bila v prtljažnem prostoru opažena večja količina gob štorovk in pripomočke za nabiranje.

Zaradi suma kršitve uredbe o varstvu samoniklih gliv so bili predmeti zaseženi. O kršitvi je bil obveščen gozdarski inšpektor Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje. Ugotovljeno je bilo, da so gobarji nabrali 27,80 kg gob, kar večkrat presega dovoljeno količino nabranih gob na posameznika v enem dnevu.