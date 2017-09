Grelnik razneslo, okno razbilo, tri vozila poškodovana

CELJE – Ob 14.59 je v kopalnici stanovanjskega objekta na Bevkovi cesti v Celju razneslo električni grelnik, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGE Celje in Ostrožno so odklopili elektriko, pogasili grelnik in pregledali ter prezračili stanovanje. Zaradi eksplozije v kopalnici je razbilo okno, steklo pa je potem poškodovalo tri parkirana osebna vozila. Kopalnica v velikosti pet kvadratnih metov je v celoti uničena. Poškodovanih ni bilo.