Grdo se je poškodoval pri padcu, zdaj bo dobil še kazen

VELIKA LAŠNA – Policiste so v soboto okrog 18.30 obvestili o prometni nesreči z udeležbo kolesarja v naselju Velika Lašna.

Ugotovili so, da je vozil po lokalni cesti od naselja Vranja Peč proti naselju Čeplje in pri stavbi številka 17 naselja Velika Lašna zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo (kršitev določil prvega odstavka, 45. člena ZPrCP) izgubil nadzor nad vozilom in padel.

Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Utrpel je hude telesne poškodbe.

Kršitelju bodo izdali plačilni nalog, poroča PU Ljubljana.