Grdo se je okoristil z denarjem društva

RADOVLJICA – Radovljiški kriminalisti so zaradi več kaznivih dejanj ponarejanja listin in izneverjenja kazensko ovadili odgovorno osebo društva, ki si je v povezavi s finančnim poslovanjem organizacije več let nezakonito prilaščala njena finančna sredstva.

Z dejanji si je ovadena oseba v okviru povračil potnih stroškov, članarin, oddaje počitniških kapacitet društva, organizacije srečelovov, sejnin in v več drugih primerih nezakonito prilastila več tisoč evrov društvenega denarja. V vsakem dejanju od več kot 200 je šlo za finančno korist v višini od nekaj sto pa do več sto evrov, v vsaj enem primeru pa je korist presegla tudi tisoč evrov.

Dejanje je kriminalistom po ugotovljenih nepravilnostih naznanilo društvo.

Za izneverjenje gre, če nekdo, ki zastopa premoženjske koristi kakšne osebe ali oskrbuje njeno premoženje, zavestno ne izpolni svoje obveznosti delati v njeno korist ali če dela v njeno škodo. Za posebne primere ponarejanja listin pa gre, če nekdo izda listino v imenu kakšne osebe brez njenega pooblastila ali v imenu osebe, ki je ni, ali kdor koga preslepi o vsebini kakšne listine in jo ta podpiše, misleč, da se podpisuje pod kakšno drugo listino ali pod kakšno drugo vsebino itd.