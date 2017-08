Grdi padec 68-letnika, poškodoval si je hrbtenico

IDRIJA – V ponedeljek ob 13.18 so policiste obvestili o prometni nesreči, v kateri se je huje poškodoval 68-letni kolesar iz Zgornjega Posočja, poroča PU Nova Gorica.

Ugotovili so, da se je s kolesom peljal po lokalni cesti iz smeri naselja Idrija pri Bači proti Slapu ob Idrijci. Za mostom čez Idrijco je zavil levo v smeri vasi Slap ob Idrijci in zapeljal levo čez cesto ter nato po strmi brežini navzdol. Kmalu zatem se je s kolesom prevrnil in obležal nekaj metrov niže.



Zaradi padca je utrpel predvidoma hudo telesno poškodbo, sumijo na poškodbe vratne hrbtenice.

Na kraju so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin. Dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči pa ga je nato z vojaškim helikopterjem odpeljala na zdravljenje v ljubljanski klinični center.