Grd padec z drevesa, nabodena na žičnato ograjo

GORE – Ob 16.38 je v naselju Gore (občina Hrastnik) oseba padla z drevesa in se nabodla na železno palico. Na kraju dogodka so bili reševalci NMP Hrastnik, policija, gasilci PGD Hrastnik in PGD Turje.

Gasilci so pomagali reševalcem pri prenosu hudo poškodovane osebe v reševalno vozilo, s katerim je bila pripeljana do lokacije, kjer je lahko pristal helikopter SV, nato pa je bila odpeljana v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.