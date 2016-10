Granate so bile za dekoracijo

JESENICE – Po policijski preiskavi, ki je minuli teden pod drobnogled vzela tudi prostore jeseniških motoristov Hells Angels, so možje v črnih usnjenih brezrokavnikih včeraj stopili pred kamere. Na kratki novinarski konferenci, ki je potekala v prostorih motorističnega kluba, so poudarili, da ne v klubu niti pri hišnih preiskavah, opravljenih pri motoristih, policisti niso našli »nobenih prepovedanih drog niti sledi, ki bi nakazovale na trgovanje ali proizvodnjo z drogami in prepovedanimi športnimi substancami«. O zaseženem orožju so povedali, da so bile tri šolske granate »več let dekoracija klubskih prostorov, prav tako šolsko orožje tipa osa«, lokostrel pa se da kupiti »v prosti prodaji, edini pogoj za nakup je polnoletnost«.



Na novinarski konferenci je vse to povedal podpredsednik jeseniških motoristov, ki kljub prošnji, naj se predstavi, tega ni storil. Povedal je le, da ga kličejo Dado, imena in priimka pa ni želel razkriti, češ da je po medijskem linču prekinil službo, v kateri je bil zaposlen trinajst let, njegov mladoletni otrok pa se je po neobjektivnem poročanju nekaterih medijev znašel v duševni stiski. »Poudarjamo, da Hells Angels MC Steel City ni nikakršna kriminalna organizacija, temveč klub motoristov, ki jih druži želja po vožnji z motorji, humanitarnem delovanju in druženju z drugimi motoristi ter drugimi ljubitelji motoristične subkulture,« je poslanstvo jeseniških Hells Angels strnil podpredsednik Dado. Dodal je, da v minulih dneh ni bil zaslišan pred preiskovalnim sodnikom, ampak zgolj pridržan zaradi zagotovitve prisotnosti pri hišnih preiskavah, po katerih je bil spuščen.