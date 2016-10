Grad: treščil v beton

MURSKA SOBOTA – V petek so policisti v Pomurju obravnavali sedem prometnih nesreč, sedem kaznivih dejanj, devet kršitev javnega reda in miru, povoženje divjadi in poškodbo vozila na parkirnem prostoru.

Zunaj naselja Grad je voznik osebnega avtomobila zapeljal na levo stran vozišča in trčil v betonski prepust.

Pri prevračanju vozila se je voznik lahko telesno poškodoval.

Ostale prometne nesreče so se končale le z materialno škodo.