Gozdarja stisnil hlod, helikopter na pomoč

VINHARJE – Ob 9.29 je blizu naselja Vinharje (občina Gorenja vas - Poljane) gozdarju v gozdu hlod stisnil nogo.

Gorski reševalci GRS Škofja Loka so poškodovanca imobilizirali in prenesli do helikopterja SV, ki je gozdarja prepeljal v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.