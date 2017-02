Gozd - Martuljek: avto s ceste

GOZD - MARTULJEK – Ob 4.42 je v Gozdu - Martuljku (občina Kranjska Gora) osebno vozilo zapeljalo s ceste.

Posredovali so gasilci GARS Jesenice, kraj zavarovali, odklopili akumulator, vozilo dvignili nazaj na cesto in nudili razsvetljavo. Poškodovan ni bil nihče, poroča uprava za zaščito in reševanje.