Gorski reševalci bodo še boljši šoferji

VRANSKO – Delo gorskega reševalca nikakor ni preprosto. Zahteva predanost, zbranost, fizično in psihično kondicijo ter mnogo spretnosti. Vedno znova je treba skrbeti za pripravljenost, od katere so marsikdaj odvisna življenja, to pa gorski reševalci počno z rednimi usposabljanji in tečaji. Eden takšnih je potekal na poligonu AMZS Centra varne vožnje na Vranskem, kjer so poseben poudarek namenili urjenju in utrjevanju najbolj zahtevnih vozniških prvin, ki so pri reševanju v gorah še kako pomembne, saj je vozila treba manevrirati v slabih razmerah, na zasneženih in blatnih cestah, polnih skal ter drugih ovir.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«