Gorenjski vlomilci na delu

HOTEMAŽE – Neznanec je v ponedeljek ponoči v Hotemažah z naviranjem vrat vlomil v poslovni prostor in odtujil denar, v Bohinjski Bistrici pa je nekdo med 12. in 15. uro med odsotnostjo stanovalca vstopil v stanovanje in prav tako odtujil denar, so sporočili iz PU Kranj.

Še eno tatvino so policisti PU Kranj obravnavali v Lescah. Nekdo je neprevidni ženski iz nakupovalnega vozišča v trgovini odtujil torbo z denarnico.