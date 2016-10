Gorenjski policisti pregledovali stare med 16 in 28 leti

KRANJ – Policisti na Gorenjskem so v ponedeljek med rednim delom več osebam zasegli snov, ki je zelo verjetno konoplja. Radovljiški policisti so drogo v štirih ločenih postopkih zasegli štirim osebam, starim od 16 do 23 let, škofjeloški pa eni osebi, ki je stara 28 let. Če bo analiza zaseženih posušenih rastlinskih delcev potrdila sum policistov, da gre za prepovedano drogo, bodo proti kršiteljem uvedeni prekrškovni postopki.

Tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos piše: »Večjo količino prepovedane droge konoplja, gre za približno 10 kg, pa so v sodelovanju z gorenjskimi prometnimi policisti pred kratkim zasegli kranjski kriminalisti. Droga je bila zasežena trem Kranjčanom, ki so bili v prometu z avtomobilom konec prejšnjega meseca ponoči kontrolirani na Polici pri Naklem. Z najdbo so prometni policisti takrat seznanili kranjske kriminaliste, ki v povezavi s prepovedano drogo proti vsem trem vodijo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja.«