Gorenjec osumljen 82 tatvin

KRANJ – Radovljiški kriminalisti so preiskali večje število tatvin goriva na bencinskih servisih in več nezakonitih prilastitev registrskih tablic. 82 tatvin je utemeljeno osumljen Gorenjec, so sporočili iz PU Kranj.

Odpeljal brez plačila

Radovljiški policisti so konec maja letos sprejeli prijavo o tatvini goriva na bencinskem servisu na območju Radovljice. Storilec se je v dejanju pripeljal na bencinski servis, na točilnem mestu natočil poln tank goriva, po točenju pa se je usedel nazaj v svoj osebni avtomobil in brez plačila odpeljal. Policisti so avtomobil, ki je ustrezal znamki in tipu uporabljenega vozila v tatvini, tisti dan ustavili v Tržiču. Na avtomobilu so bile že nameščene prave registrske tablice, tiste, ki jih je osumljenec uporabil pri kaznivem dejanju, pa je skrival v avtomobilu in jih je med potjo, da bi prikril dejanske okoliščine tatvine, zamenjal. Obe registrski tablici so osumljencu zasegli radovljiški kriminalisti, ki so ugotovili tudi utemeljen sum, da je isti moški izvršil še več kot 70 drugih tatvin goriva in 10 kaznivih dejanj v povezavi z registrskimi tablicami, ki so bile bodisi odtujene bodisi jih je našel in kot najdene uporabljal v tatvinah goriva.

Na območju Gorenjske in Ljubljane

Pri izvrševanju kaznivih dejanj je storilec uporabljal tri različna osebna vozila, najmanj 10 različnih registrskih tablic, prilastil si je okoli 3500 litrov goriva in pridobil več kot 4500 evrov protipravne premoženjske koristi. Tatvine goriva je večinoma izvrševal na območju Gorenjske in Ljubljane, dejanja pa je kontinuirano izvrševal dlje časa, zelo intenzivno pa predvsem v letih 2015 in 2016.

V preiskavi kaznivih dejanj so kriminalisti zbrali dokaze, ki potrjujejo utemeljen sum in bodo Gorenjca kazensko ovadili na pristojno okrožno državno tožilstvo, so zapisali v poročilu PU Kranj.