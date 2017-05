Gorenjci, pozor: to so nevarni odseki, kjer čez cesto skače divjad

KRANJ – Ta mesec je bilo prijavljenih deset primerov povoženih živali na cestah, letos pa okoli 90. Do povoženja divjadi je v ponedeljek zvečer prišlo na cesti Jeprca–Labore pri križišču za Breg, v torek zgodaj zjutraj pa v Češnjevku v Cerkljah na Gorenjskem.

Nevarni odseki: - Kranj–Lahovče, letos prijavljenih največ povoženj divjadi, - Bled–Bohinj, - Križe pri Tržiču–Golnik–Mlaka pri Kranju, - Tržič–Podljubelj–Ljubelj, - Polica–Mlaka pri Kranju, - Podbrezje–Podnart–Radovljica, - Žiri–Škofja Loka, - Kranj–Jezersko, - Kranj–Jeprca;

Prometne nesreče z divjadjo je v določeni meri mogoče preprečiti, ker se dogajajo predvsem na mestih oziroma odsekih, opremljenih z znaki, ki voznike opozarjajo na prehod divjadi čez cesto. Na teh mestih in povsod tam, kjer so opazili divjad ali kjer cesta poteka mimo gozdov in travnatih površin ali skoznje, je zato treba voziti posebej previdno, s prilagojeno hitrostjo in predvsem počasneje.