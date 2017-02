Gorenjci pili kot za stavo: rekorder napihal 1,17

KRANJ – Gorenjski policisti so se razpisali o alkoholu, ki je minuli konec tedna večkrat krojil dogajanje v prometu.

V petek popoldne je bil alkohol sovzrok za nesrečo zaradi neupoštevanja pravil o prednosti v Škofji Loki, v soboto pozno popoldne je bil razlog za nepravilno stran vožnje in prevračanje avtomobila na Bregu ob Savi, včeraj ponoči pa še v prometni nesreči na Laborah.

V Škofji Loki je vozniku v prometni nesreči preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,62 mg/l, na Bregu ob Savi 1,05 mg/l, na Laborah pa 0,49 mg/l. Še več pa je pokazal preizkus alkoholiziranosti vozniku v Gorenji vasi, ki je bil iz prometa izločen, preden bi morda povzročil nesrečo. Ob rezultatu 1,17 mg/l je ta voznik vozil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtomobilu so bile nameščene odtujene registrske tablice, v postopku pa je kršil še javni red in mir in je bil zato tudi pridržan.

Pijani vozniki so bili iz prometa izločeni tudi na Bledu, Jesenicah, v Kranju in Radovljici.