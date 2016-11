Gorenjci izkoriščajo zgodnjo temo

ŽELEZNIKI – V torek popoldne je neznanec v Železnikih vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil nekaj denarja ter zlatnino, proti večeru pa je bilo v stanovanjsko hišo vlomljeno tudi na Blejski Dobravi. Storilec je odtujil denar, so sporočili gorenjski policisti.

V popoldanskih in večernih urah storilci izkoriščajo odsotnost ljudi, ki je največkrat povezana s službo ali opravki, in zgodnjo temo. Storilci v objekte največkrat nasilno vstopajo z naviranjem balkonskih vrat in oken, odtujena pa sta predvsem zlatnina in denar. Policisti svetujejo izvajanje samozaščitnih ukrepov, za še več varnosti tudi v kombinaciji s tehničnimi pripomočki za varovanje.