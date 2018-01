Gorelo v kurilnici, eno osebo odpeljali reševalci

KOPRIVNA – Ob 17.46 je v Koprivni gorelo v kurilnici stanovanjske hiše.

Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so posredovali gasilci PGD Črna na Koroškem, ki so požar pogasili, prezračili prostore in s toplotno kamero pregledali prostore.

Osebo, ki se je nadihala dima, so na kraju oskrbeli reševalci ZRCK Ravne na Koroškem in jo nato prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.