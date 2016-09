PIJAVA GORICA – V četrtek zvečer je v bližini Ceste na Drenik na Pijavi Gorici v občini Škofljica gorelo na divjem odlagališču.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so posredovali gasilci PGD Pijava Gorica. Pogasili so goreč odpadni les in drugo navlako na površini okoli 50 kvadratnih metrov.