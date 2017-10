Gorelo na bencinskem servisu

LOKE – V torek ob 18.29 je v naselju Loke v občini Nova Gorica gorela svetlobna obroba nad nastreškom bencinskega servisa.

Ob izklopu električne energije je požar samodejno ugašal, dokončno pa so ga pogasili gasilci JZ GRD GE Nova Gorica. Odstranili so poškodovane plastične obrobe in svetilke ter izolirali poškodovane obrobe, je poročala uprava za zaščito in reševanje.