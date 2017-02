Gorelo, kjer sušijo meso

METLIKA – Ob 15.22 je v kraju Rosalnice, občina Metlika, zagorelo v prostoru za sušenje mesa, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Pred prihodom gasilcev so domači ogenj omejili.

Gasilci PGD Metlika in Rosalnice so do konca pogasili požar in pregledali prostore.