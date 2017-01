Goreli stanovanjska in počitniška hiša, škode za 40 tisočakov

SEMIČ, MALKOVEC – Črnomeljski policisti so bili 29. januarja popoldne obveščeni o požaru v Semiču. Požar, ki je zajel ostrešje stanovanjske hiše, so gasilci omejili in pogasili. Škode je za okoli 20.000 evrov.

V noči na 30. januarja pa so bili sevniški policisti obveščeni o požaru v Malkovcu. Gasilci so požar omejili in pogasili. Ogenj je uničil celotno ostrešje objekta in povzročil za 20.000 evrov premoženjske škode.

Vzrok za nastanek požarov policisti še preiskujejo. Po zaključenih preiskavah bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.