Goreli avtomobili in avtobus

GROSUPLJE – V četrtek zjutraj je v Grosupljem, na parkirišču pred tamkajšnjim hotelom, zagorel osebni avto. Na intervencijo so odhiteli člani PGD Grosuplje, a so zaposleni v hotelu še pred njihovim prihodom začeli gasiti požar z gasilnimi aparati. Gasilci so ogenj dokončno ukrotili in s termo kamero pregledali vozilo. Uničena sta predela motorja in armaturne plošče. Nekaj ur pozneje je zagorelo osebno vozilo v kraju Varpolje, ki spada v občino Rečica ob Savinji. Pogasili so ga gasilci prostovoljnih gasilskih društev Rečica ob Savinji in Varpolje, ki so nato pomagali vlečni službi pri nalaganju avtomobila. V četrtek zvečer, četrt čez enajsto uro, so odhiteli gasit goreč avto člani PGD Semič in Rožni Dol. Intervencija se ni tako srečno končala, saj se je v požaru poškodoval človek. Reševalci so ga odpeljali v novomeško bolnišnico. Komaj 15 minut pozneje je na cesti med Podlehnikom in Gruškovjem zagorel še avtobus hrvaških registrskih oznak. Voznik in sovoznik sta se nadihala dima in sta morala v bolnišnico, avtobus pa so pogasili gasilci PGD Podlehnik in Tržec. V požaru je bil popolnoma uničen, po nestrokovni oceni je nastalo za okrog 60.000 evrov škode. Včeraj okrog 9.40 je zagorel avto na dolenjski avtocesti, med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani. Zaradi odpravljanja posledic nesreče je bil prehitevalni pas omenjene avtoceste nekaj ur zaprt.