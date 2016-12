Gorele obleke in gume

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI – V soboto ob 17.24 so v naselju Dragotinci, občina Sveti Jurij ob Ščavnici, zagorele stare obleke in gume.

Požar so pogasili gasilci PGD Sveti Jurij ob Ščavnici. Na kraju dogodka so bili tudi gasilci PGD Stara Gora in Dragotinci, je poročala uprava za zaščito in reševanje.