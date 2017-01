Gorela uta, gasilci ostali na straži

DOLENJE RADULJE – Ob 19.30 je v naselju Dolenje Radulje v občini Škocjan zagorelo ostrešje lesene ute velikosti 4 x 4 metra.

Požar so pogasili gasilci PGD Škocjan, Dobrava in Bučka. Gasilci PGD Bučka so ostali na požarni straži do 21.50, poroča uprava za zaščito in reševanje.