Gorela hiša, škode za deset tisočakov

MEDVODE – V sredo okrog 21.20 so PU Ljubljana obvestili o požaru v Medvodah.

Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki so zavarovali kraj in zbrali prva obvestila. Za zdaj je znano, da naj bi zagorelo v prvem nadstropju stanovanjske hiše.

Pri tem ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za približno deset tisoč evrov materialne škode.

Kriminalisti in policisti so ogled kraja požara začeli zjutraj, ko so bili vzpostavljeni pogoji za varno delo.