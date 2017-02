Goreči zabojniki na Goriškem

BUKOVICA, VOGRSKO – V nedeljo pozno popoldne je bila policija obveščena o požaru plastičnih zabojnikov za odpadke v Bukovici. Požar se je s plastičnega zabojnika razširil na preostale zabojnike za ločene odpadke, tako da sta v požaru popolnoma zgorela dva, eden pa je bil v delno poškodovan. Posredovali so gasilci PGD Šempeter in požar pogasili.

Zvečer so zagoreli še plastični zabojniki za smeti na Vogrskem. Najprej je zagorelo v enem izmed zabojnikov za mešane odpadke, ki je v požaru v celoti zgorel, ogenj pa se je nato razširil še na dva zabojnika za odpadke, ki sta delno zgorela. Natančen vzrok požara se še preiskuje, nastalo je za približno 900 evrov materialne škode.

Požar so pogasili gasilci PGD Šempeter in JZ GRD GE Nova Gorica. Novogoriški policisti bodo glede na zbrana obvestila in druga ugotovljena dejstva podali ustrezen ukrep.