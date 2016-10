Goreča noža na Jakčevi ulici

LJUBLJANA – V petek ob 14.49 se je na Jakčevi ulici v stanovanju večstanovanjskega objekta kadilo iz kuhinje.

Pred prihodom gasilcev GB Ljubljana in PGD Štepanjsko naselje je lastnik sam odstranil goreča noža s kuhalne plošče.

Gasilci so prostore prezračili in jih preventivno pregledali, je poročala uprava za zaščito in reševanje.