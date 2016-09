Goljufa Slovencem izpulila milijon in pol

LJUBLJANA – Že zato, ker so se z njima sestali na banki v madžarskem Siofoku, so jima Marjana M., Bruno K. in Petra Z. verjetno neomajno zaupali. Toda 61-letni Slovak Peter Janku iz Bratislave, ki je zdaj zaprt v domovini in se je skupinici Slovencev predstavil z lažnimi podatki Pini Ben David, jih je skupaj z moškim, ki naj bi jim bil rekel, da je bančni uslužbenec Gergely Horvath, v resnici pošteno opetnajstil.



Že v Ljubljani naj bi jih nagovoril slovenski državljan Fadil L. in jim natvezil, da je Ben Davidov posrednik, o njem pa jim dejal še, da je lastnik švicarskega podjetja Revalor in priznani borznik, s katerim je varno sklepati finančne posle.



Odpotovali so torej na Madžarsko, kjer sta jim Janku ter Horvath ponudila na prvi pogled zares svetoven posel. Da bi bil še prepričljivejši, se jim je Janku alias Ben David pomenljivo zlagal, da je nečak razvpitega ameriškega ekonomista in guvernerja ameriške centralne banke Alana Greenspana in da je že zaradi tako pomembnega sorodnika privilegiran v trejderskih poslih. Dogovor se je glasil, da bodo Slovenci na banki v Siofoku odprli podračune, na njih nakazali svoj denar, ta pa bo nato vložen v visoko donosno in varno investicijo. Za čas investiranja enega leta naj bi bila glavnica blokirana na računu vlagateljev, pri čemer se pričakuje mesečna obrestna mera med 20 in kar 100 odstotki.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«