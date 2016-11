Gol skakal po lokalu

SEŽANA – »V ponedeljek ob 0.48 so nas poklicali iz lokala v Majcnih pri Sežani in povedali, da imajo vinjenega gosta, ki se noče odstraniti iz lokala, čeprav ga zapirajo. Policiste je na kraju pričakal 30-letni Ilirskobistričan, ki je bil popolnoma gol,« so sporočili iz PU Koper.

Moški je policiste začel zmerjati in s kretnjami nakazovati, da jih bo napadel. Zakonitih ukazov, naj preneha in se obleče, ni upošteval, zato so mu odredili pridržanje in uporabili sredstva za vezanje in vklepanje. Moški se je na tleh aktivno upiral, pri čemer je dobil več odrgnin po golem telesu, prav tako sta bila poškodovana tudi oba policista, ki sta utrpela sta odrgnine.

Moški je na PP Sežana je nadaljeval žaljenje policistov in razbijal po vratih prostora za pridržanje.

Prejel bo plačilni nalog.