Gnojevka se je razlila po treh kilometrih

MISLINJA – V soboto ob 22.16 je na cesti Mislinja–Završe zaradi okvarjene cisterne prišlo do večjega izlitja gnojevke na razdalji treh kilometrov.

Gasilci PGD Slovenj Gradec, Mislinja in Golavabuka so cestišče sprali z vodo, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.