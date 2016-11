Gnojevka kar v potok

LUČE – Včeraj ob 18.16 je v Lakomnikovem potoku v občini Luče bilo opaženo močno onesnaženje z gnojevko. Na kraj dogodka so odšli predstavniki RD Ljubno ob Savinji in policisti, ki so fotografirali onesnaženje in vzeli vzorce vode. O dogodku so bile obveščene tudi pristojne inšpekcijske službe.

Zaradi močnega onesnaženja in povsem obarvane vode ni bilo mogoče oceniti vpliva onesnaženja na vodne organizme v potoku, ki je sicer rezervat za ohranjanje domorodnih vrst rib in je naseljen predvsem s potočno postrvjo in rakom koščakom. Zaradi teme bodo pristojne službe iskanje vira onesnaženja in morebitno sanacijo nadaljevale v prihodnjih dneh.