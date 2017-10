Glavna cesta zaprta, zgodila se je prometna nesreča

ŠMARTNO – Glavna cesta Slovenj Gradec–Mislinja je pri Šmartnem zaprta. Kot poroča prometnoinformacijski center, je vzrok prometna nesreča.

Peter Pungartnik iz PU Celje je pojasnil, da je prišlo do trčenja treh vozil. Voznik je pred seboj zagledal stoječo kolono vozil, verjetno je skušal preprečiti trčenje in je zapeljal levo. V tistem trenutku je pravilno po nasprotnem voznem pasu pripeljalo vozilo, s katerim sta nato čelno trčila. Eno vozilo je odbilo s ceste, nato pa je prišlo do trčenja še z enim vozilom.

Po do zdajšnjih podatkih je bila v trčenju treh vozil lažje poškodovana ena oseba.