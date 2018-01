Gašperja Tiča je zabodel, kriv pa ni

Po uboju je Cakić iz bližnjega lokala poklical policiste in jih pričakal. Foto: Dejan Javornik

Kar 17 vbodnih ran in obrambnih ureznin naj bi bilo usodnih za Tiča. Foto: Igor Mali

LJUBLJANA Bilo je pred natanko sedmimi meseci, ko so policisti v stanovanju na Trubarjevi 24 v Ljubljani odkrili truplo moškega. Številne vbodne rane po telesu so pričale, da je bil umorjen. Žrtev najhujšega kaznivega dejanja je v nedeljskem jutru 18. junija 2017 postal 44-letni gledališki igralec Gašper Tič. Ali 21-letni Stefan Cakić iz Zaloga priznava, da je Tiču, s katerim sta se že dlje poznala, vzel življenje? »Priznam, da sem jaz s tistim nožem, ki sem ga pozneje izročil policistom, prizadejal poškodbe gospodu Tiču. Ne morem pa priznati krivde, ker bi to pomenilo, da sem si želel, da umre.«

Skrivnostno dogajanje na Trubarjevi

Včeraj so se na to temo prvič sestali okrožni kazenski sodnik Ciril Keršmanc, tožilka Tamara Gregorčič, odvetnik Gorazd Fišer in torej obtoženi Cakić, proti kateremu je potekal predobravnavni narok.

