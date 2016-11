Gasilec je psičko Neli izvlekel iz goreče hiše

Tisto noč je hišo Švagljevih čuvala le njihova ljubljenka Neli. Osmojeno in prestrašeno so rešili. Danes je že čista in sita. Foto: Patrik Zorzut

ŠTANJEL – Marsikdo bi plačeval za to, kar imajo tamkajšnji prebivalci. Ko se, denimo, Brodarjevi in Švagljevi prebudijo v nov dan, se lahko s svojih oken vsakič zazrejo tja gor proti srednjeveškemu Štanjelu, mistični kulisi, proti gradu, ji pravijo. Nekateri starejši, ki so ravno prihajali od nedeljske maše, sicer menijo, da je bilo še pred drugo svetovno vojno tam neprimerno bolj urejeno, da razraslega rastja, ki tako moteče prekriva Turn, seveda ni bilo. Da pa takrat, so si bili vendarle enotni ob pogledu na pogorišče, ni bilo tako organiziranega, hvalevrednega in solidarnega gasilstva!

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«