Gasilec Darko umrl pred očmi otrok

SLOVENJ GRADEC – Prebivalci Starega trga pri Slovenj Gradcu so še vedno pretreseni zaradi hude prometne nesreče, ki se je zgodila vsem na očeh v petek zvečer, nekaj pred 21. uro. Še huje, zgodila se je tako rekoč pred očmi otrok, ki si bodo pretresljivi prizor zagotovo zapomnili za vse življenje. Kot je Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, zapisala v uradno sporočilo za javnost, so bili policisti o nesreči, ki se je zgodila na parkirnem prostoru cerkve sv. Radegunde, obveščeni v petek okoli 20.40. »Petdesetletni voznik je vozil neregistrirano motorno kolo od stanovanjske hiše Stari trg št. 86 proti parkirišču cerkve sv. Radegunde. Pred križiščem ga je zaradi neprilagojene hitrosti začelo zanašati in izgubil je oblast nad vozilom ter padel. Z motornim kolesom je nato zdrsel skozi križišče na asfaltirano parkirišče cerkve sv. Radegunde, kjer je na koncu parkirišča s prednjim delom vozila silovito trčil v desni bok parkiranega osebnega avtomobila. V trčenju se je tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče zaradi poškodb umrl,« je zapisala v policijsko sporočilo Trbulinova in dodala, da je motorist že osma letošnja smrtna žrtev, ki so jo terjale ceste na območju Policijske uprave Celje.

