Gasilcu Roku (18) v slovo: Reševal je življenja drugim, svojega žal ni mogel

KOMENDA – Zapisali smo, da smo bili pretekli vikend priča novi tragediji na slovenskih cestah. Na Glavarjevi cesti v Komendi je v soboto ponoči okrog 3.15 namreč v prometni nesreči domnevno zaradi neprilagojene hitrosti umrl komaj 18-letni sopotnik v avtomobilu Rok Kern, 18-letni voznik se je huje poškodoval, a po zadnjih podatkih njegovo življenje ni ogroženo. V vozilu je bil še 20-letni sopotnik, ki je lažje poškodovan.

Do nesreče je prišlo, ko je voznik osebnega avtomobila na poti skozi Komendo proti Mostam pripeljal iz desnega nepreglednega ovinka v levi ovinek, kjer je izgubil nadzor nad vozilom. Zapeljal je na bankino, pri čemer se je vozilo obrnilo, trčilo v betonsko ograjo in se odbilo na vozišče. Med trčenjem v ograjo sta voznik in Rok padla iz vozila ter obležala na vozišču. Rok je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl.

Šok za prijatelje in družino

Facebook so samo nekaj ur po nesreči preplavili zapisi žalovanja, v katerih se spominjajo mladega fanta, polnega življenja, z veliko željo, da bi nekoč postal gasilec. »Ko bi človek lahko zavrtel čas nazaj, da se fantom to ne bi zgodilo. Tako žal mi je za Roka, za prijatelja,« piše Fani.

»Eden izmed meni ljubih praktikantov. Gasilec, počivaj v miru,« žaluje Tjaša. »Končane skupne so poti. V spominu so ostale kot biser dni, kot sen noči. Čas jih več ne rani. Heroj si je pripel angelska krila. Počivaj v miru, Rok. Srečamo se spet, tam nekje nad mavrico. Sožalje družini in svojcem,« mu sporočajo prijatelji iz gasilskega društva Firefighter Combat Challenge. Špela se ga spominja na videoposnetku, Jan mu sporoča, da je odšel na lepši kraj in da se nekoč ponovno spet srečata.

Ob tragični izgubi se je sinu poklonila tudi Rokova mama Vera: »Vse besede so odveč ... Roka mi nihče več ne bo vrnil ... Ne morete si predstavljati, kakšno bolečino prestajam. Hvala vsakemu posebej za izrečena sožalja, misli, podporo ... Vem, da bi bil Rok vesel, da ga pospremimo k zadnjemu počitku v njegovem stilu – po gasilsko! Za to je živel, da bi pomagal in reševal življenja drugim, svojega žal ni mogel ... Tako boli ...«