Gasilci vdrli v stanovanje, za vrati mrtva oseba

CELJE – Danes ob 16.33 so gasilci PGE Celje posredovali v stanovanju na Brodarjevi ulici v Celju, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Po vstopu v stanovanje je bilo ugotovljeno, da je v njem mrtva oseba.