Gasilci so morali prekopavati

MUTA – Uprava za zaščito in reševanje poroča o posredovanju gasilcev zaradi malomarnosti neznanega storilca.

Ob 7.45 je na Gortinski cesti na Muti zaradi odloženega pepela ob robu gozda začela tleti podrast.

Posredovali so gasilci PGD Muta, ki so tlenje pogasili, kurišče zalili z vodo in ga prekopali.